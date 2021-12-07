Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции

Госдума приняла закон об индексации материнского капитала по фактической инфляции. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

Закон, уточняющий порядок ежегодного пересмотра размера маткапитала, вступит в силу 1 февраля 2022 года. Он также предусматривает защиту пенсионных накоплений.

Согласно проекту, в случае, если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, страховщики будут обязаны вернуть гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

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Сейчас материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Сумма выплат составляет 483 тысячи 881,83 рубля за рождение первого ребенка и 639 тысяч 431,83 рубля - второго. Изменить этот процесс ранее предложил президент РФ Владимир Путин.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова заявила, что из-за инфляции размер выплат в следующем году для первого ребенка составит 503 тысячи 237 рублей, в случае рождения последующих детей — 665 тысяч 9 рублей.

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