Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции
Госдума приняла закон об индексации материнского капитала по фактической инфляции. Об этом говорится на официальном сайте правительства.
Закон, уточняющий порядок ежегодного пересмотра размера маткапитала, вступит в силу 1 февраля 2022 года. Он также предусматривает защиту пенсионных накоплений.
Согласно проекту, в случае, если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, страховщики будут обязаны вернуть гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.
Сейчас материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Сумма выплат составляет 483 тысячи 881,83 рубля за рождение первого ребенка и 639 тысяч 431,83 рубля - второго. Изменить этот процесс ранее предложил президент РФ Владимир Путин.
Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова заявила, что из-за инфляции размер выплат в следующем году для первого ребенка составит 503 тысячи 237 рублей, в случае рождения последующих детей — 665 тысяч 9 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова заявила, что «омикрон» в Россию могли завезти из 50 стран
- СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы
- Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
- Задержанный за стрельбу в московском МФЦ ранее служил в СВР
- Умерла девочка, раненная при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова призвала не торопиться с отменой коронавирусных ограничений
- СМИ: в Москве мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке
- Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции
- Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru