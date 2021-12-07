Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции

Сейчас материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Сумма выплат составляет 483 тысячи 881,83 рубля за рождение первого ребенка и 639 тысяч 431,83 рубля - второго. Изменить этот процесс ранее предложил президент РФ Владимир Путин.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова заявила, что из-за инфляции размер выплат в следующем году для первого ребенка составит 503 тысячи 237 рублей, в случае рождения последующих детей — 665 тысяч 9 рублей.