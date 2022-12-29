Мошенники предлагают россиянам поучаствовать в розыгрыше алкоголя через WhatsApp
Мошенники предлагают россиянам поучаствовать в розыгрыше алкоголя от крупных ритейлеров к Новому году. Как сообщили в «Лаборатории Касперского», фишинговую рассылку они проводят в WhatsApp.
Для участия в акции злоумышленники предлагают пользователям ответить на несколько простых вопросов вроде «Какую алкогольную продукцию вы предпочитаете» или «Что самое важное во время Нового года». Для получения приза нужно либо разослать ссылку на акцию как можно большему количеству людей, а также оставить свои данные для доставки бутылки, либо заплатить за нее 1 рубль, для чего ввести на сайте мошенников данные карты, включая CVV-код.
Рассылка стартовала после 20 декабря, передает РИА Новости. Эксперты предупредили, что мошенники стремятся заполучить данные карты, включая CVV-код, чтобы затем списать с них средства.
Кибермошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в течение третьего квартала 2022 года, ранее сообщил Центробанк.
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