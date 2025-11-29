«Почта России» изменит правила оформления международных посылок

«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо компании.

«Почта... проведет технологическое изменение международных продуктов "Мелкий пакет", "Бандероль", "Мешок М", которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с "R" на "L"», - отмечается в сообщении.

Оформление и прием международных отправлений переведут на новый префикс автоматически. Изменения связаны с решением Всемирного Почтового союза - учреждения ООН, регулирующего международные почтовые услуги.

Ранее «Почта России» восстановила доставку в США посылок категорий «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПочтаПочта России

Горячие новости

Все новости

партнеры