«Почта России» изменит правила оформления международных посылок
«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо компании.
«Почта... проведет технологическое изменение международных продуктов "Мелкий пакет", "Бандероль", "Мешок М", которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с "R" на "L"», - отмечается в сообщении.
Оформление и прием международных отправлений переведут на новый префикс автоматически. Изменения связаны с решением Всемирного Почтового союза - учреждения ООН, регулирующего международные почтовые услуги.
Ранее «Почта России» восстановила доставку в США посылок категорий «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец».
