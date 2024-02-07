«Почта России» приостановила наземную доставку в Европу

В сообщении уточняется, что это Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Также в «Почте России» указали, что доставка посылок наземным транспортом временно приостановлена из-за «бюрократических сложностей при оформлении», её возобновление планируется в ближайшие два месяца.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что по итогам проверки финансовой деятельности «Почты России» правительство «открыло для себя много интересного», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

