Введение платежа с маркетплейсов в пользу «Почты России» сняли с повестки
Вопрос введения инфраструктурного платежа с участников рынка интернет-торговли больше не обсуждается, сообщил глава «Почты России» Михаил Волков в интервью на телеканале «Россия 24».
Глава почтового оператора подтвердил, что введение платежа в пользу «Почты России» в размере 0,5% квартального оборота маркетплейсов обсуждалось. Правительство взвешенно подошло к этому вопросу, сказал Волков.
«В первую очередь ключевой фокус внимания - на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки», - добавил глава почтового оператора.
По информации СМИ, премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с участников интернет-торговли, передает «Радиоточка НСН».
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