Введение платежа с маркетплейсов в пользу «Почты России» сняли с повестки

Глава почтового оператора подтвердил, что введение платежа в пользу «Почты России» в размере 0,5% квартального оборота маркетплейсов обсуждалось. Правительство взвешенно подошло к этому вопросу, сказал Волков.

«В первую очередь ключевой фокус внимания - на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки», - добавил глава почтового оператора.

По информации СМИ, премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с участников интернет-торговли, передает «Радиоточка НСН».

