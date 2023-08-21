«Почта России» перестанет принимать некоторые отправления без паспорта
Условия приёма регистрируемых отправлений в России изменится с 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба «Почты России».
В сообщении почтового оператора уточняется, что речь идёт о заказных письмах, бандеролях и посылках, для отправления которых, согласно новым нормам, потребуется паспорт.
«С 1 сентября 2023 года... отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность», - указали в «Почте России».
Также отмечается, что для оплаты отправления онлайн и отправки их без документов необходимо будет подключить сервис «Простая электронная подпись».
Ранее в «Почте России» опровергли появившуюся в СМИ информацию о массовых увольнениях из-за новых правил оплаты труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru