«Почта России» перестанет принимать некоторые отправления без паспорта

В сообщении почтового оператора уточняется, что речь идёт о заказных письмах, бандеролях и посылках, для отправления которых, согласно новым нормам, потребуется паспорт.

«С 1 сентября 2023 года... отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность», - указали в «Почте России».

Также отмечается, что для оплаты отправления онлайн и отправки их без документов необходимо будет подключить сервис «Простая электронная подпись».

Ранее в «Почте России» опровергли появившуюся в СМИ информацию о массовых увольнениях из-за новых правил оплаты труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

