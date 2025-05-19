Главы Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили с Трампом Украину
Премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные консультации с лидером США Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы руководства итальянского правительства.
Отмечается, что Мелони подтвердила поддержку Италией, европейскими и западными союзниками усилий Трампа по «достижению справедливого и прочного мира на Украине». Также политик подчеркнула важность «немедленного и безоговорочного» прекращения огня.
«Премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и... выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру», - указано в сообщении.
Ранее Дональд Трамп анонсировал беседу с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, пишет RT.
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