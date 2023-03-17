Госпочта Литвы приостановила отправку посылок в Россию

Государственная почта Литвы Lietuvos pastas приостановила отправку посылок в Россию, сообщает «Интерфакс».

В Литве предложили ввести уголовное наказание за возложение цветов к российскому танку

Страна будет отправлять только те посылки, чье содержание будет известно. Ранее аналогичные требования выдвинула Латвия.

Ранее комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение недвижимости российскими гражданами.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПочтаЛитва

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