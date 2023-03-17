Госпочта Литвы приостановила отправку посылок в Россию
17 марта 202312:43
Государственная почта Литвы Lietuvos pastas приостановила отправку посылок в Россию, сообщает «Интерфакс».
Страна будет отправлять только те посылки, чье содержание будет известно. Ранее аналогичные требования выдвинула Латвия.
Ранее комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение недвижимости российскими гражданами.
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17 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru