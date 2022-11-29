«Почта России» начнет доставлять товары из европейских интернет-магазинов

Доставка будет осуществляться через партнера организации по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок «Почта Global». Воспользоваться новой услугой могут клиенты «Почта Global», пишет RT. Благодаря сервису российские покупатели получат доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам в Евросоюзе.

«Получить заказ можно в любом из 38 тыс. отделений по всей стране или курьером в более чем 14 тыс. населенных пунктов. <...> В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки», — отмечается в сообщении «Почты России».

В компании пояснили, что заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и затем отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в РФ составят от 14 дней.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2023 года на сайте «Почты России» запустят продажу спиртных напитков, напоминает «Свободная пресса».

