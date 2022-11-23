«Выручка будет мизерной»: Почему «Почте России» не стоит заниматься продажей вина

Ранее правительство России предложило запустить в порядке эксперимента онлайн-продажу отечественного вина с 1 ноября 2023 года до 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили «Известия». Приобрести вино можно будет только на сайте «Почты России», при этом доставка не будет оперативной — оператор приступит к доставке лишь через сутки после регистрации заказа. Шапкин скептически отнесся к возможности реализации этой идеи.

«Разговоры об этом ведутся уже давно. Старт онлайн-продаж должен был состояться еще 1 марта текущего года, однако руководство “Почты России” заявило, что эксперимент откладывается на неопределенный срок. Объясняется это тем, что для реализации проекта нужны отдельные ресурсы. Почтальоны вряд ли смогут торговать вином, так как они и так торгуют массой товаров, не относящихся к работе почты. Насколько я понимаю, в почтовых отделениях сейчас дефицит марок и конвертов, зато полно тушенки, чая и тому подобного. Торговля же вином — дело профессионалов, существует целая система ЕГАИС, требуется декларирование, нужно разбираться в транспортных модулях и так далее. Либо “Почта России” должна выйти из зоны контроля Росалкогольрегулирования», — сказал Шапкин.

Также собеседник НСН отметил нерентабельность торговли российским вином с помощью почтового сервиса.

«Выручка будет мизерной по сравнению с теми затратами, которые придется нести. Нужно будет приобретать лицензию на каждое почтовое отделение, оборудовать специальные помещения для хранения вина в соответствии с законом о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Если честно соблюсти все требования, то заработать что-либо “Почта России” просто не сможет», — заявил общественный деятель.

В заключение Шапкин добавил, что дистанционная продажа отечественной винной продукции нужна, и оценил спрос на эту услугу у потребителей.

«Торговля вином и так сейчас происходит в обход законодательства, нужно ее узаконить, но повторюсь — заниматься ей должны профессионалы. Фирмы, имеющие лицензию на продажу вина, должны заниматься интернет-торговлей. Соответствующий законопроект подготовлен Минфином еще три-четыре года назад, нужно к нему вернуться. Что же касается спроса, не думаю, что он будет массовым, так как из-за стоимости доставки цена будет вдвое выше, чем при покупке в магазине. Разумно будет таким способом приобретать коллекционные вина или продукции некрупных виноделен. Это достаточно небольшой сегмент», — подытожил он.

Ранее Шапкин предостерег россиян от покупки крепкого алкоголя в интернете, так как его нелегальная часть сосредоточена в сети.

