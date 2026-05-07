Осилит не каждый: В России набирает популярность китайский язык

Дмитрий Баланчуков заявил НСН, что многие взрослые люди верят, что китайский поможет им в карьере, а Юлиана Кривошеева в свою очередь раскрыла, почему европейцам его изучение дается крайне тяжело.

В России растет популярность китайского языка, однако русскому человеку его изучение дается очень непросто по ряду причин, одна из которых иероглифы. Об этом НСН рассказал преподаватель китайского языка, победитель конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Баланчуков.

Китайский язык в ближайшие десятилетия может стать общеупотребительным в связи с технологическим развитием КНР, заявил вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в интервью Breitbart. Также он подчеркнул, что через 30 лет говорить по-китайски смогут «все». Баланчуков раскрыл, что россияне тоже активно интересуются китайским, однако однозначно нельзя утверждать, что он «зайдет» и будет полезен каждому ребенку.

«Популярность китайского языка в России растёт. Я работаю в школе, но знаю, что взрослые тоже стали больше интересоваться китайским языком: кому-то он просто интересен, а кто-то верит, что знание китайского поможет на работе. Языком ребёнок готов начать овладевать почти с самого рождения. С одной стороны, чем раньше он начнёт учить иностранный, тем ему легче будет продолжать его изучение в будущем. Но очевидно, что, с другой стороны, ребёнка можно перегрузить изучением иностранного языка. Так что здесь всё зависит от развития и возможностей конкретного ребёнка», - рассказал он.
Также Баланчуков раскрыл, что китайский язык является самым сложным языком для европейцев.

«Если мы говорим о европейских языках, то главные сложности изучения китайского заключаются в том, что многие его особенности европейским языкам не свойственны. Например, в китайском отсутствует алфавит, в нём есть тоны, особым образом устроена иероглифическая система. Всё это делает его одним из самых непростых для изучения», - отметил он.

В свою очередь переводчик китайского языка Юлиана Кривошеева подтвердила НСН, что китайский – язык тонов, оттенки которых русскому человеку на слух различить крайне сложно, как и читать иероглифы.

«У нас мозг все-таки заточен на буквы, для нашего мозга иероглифы — это как картинка. К тому же китайский язык — тональный. Поэтому человек, который только начинает его изучать, может в принципе не понимать, чем, допустим, [ма] отличается от [ма:]. Это могут быть два разных слова. И поэтому для русского человека это может быть большой сложностью», - уточнила она.

Ранее доктор филологических наук Татьяна Лобанова заявила, что китайский язык способен войти в число глобальных средств общения в ближайшие десятилетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
