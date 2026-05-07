Осилит не каждый: В России набирает популярность китайский язык
Дмитрий Баланчуков заявил НСН, что многие взрослые люди верят, что китайский поможет им в карьере, а Юлиана Кривошеева в свою очередь раскрыла, почему европейцам его изучение дается крайне тяжело.
В России растет популярность китайского языка, однако русскому человеку его изучение дается очень непросто по ряду причин, одна из которых — иероглифы. Об этом НСН рассказал преподаватель китайского языка, победитель конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Баланчуков.
Китайский язык в ближайшие десятилетия может стать общеупотребительным в связи с технологическим развитием КНР, заявил вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в интервью Breitbart. Также он подчеркнул, что через 30 лет говорить по-китайски смогут «все». Баланчуков раскрыл, что россияне тоже активно интересуются китайским, однако однозначно нельзя утверждать, что он «зайдет» и будет полезен каждому ребенку.
«Популярность китайского языка в России растёт. Я работаю в школе, но знаю, что взрослые тоже стали больше интересоваться китайским языком: кому-то он просто интересен, а кто-то верит, что знание китайского поможет на работе. Языком ребёнок готов начать овладевать почти с самого рождения. С одной стороны, чем раньше он начнёт учить иностранный, тем ему легче будет продолжать его изучение в будущем. Но очевидно, что, с другой стороны, ребёнка можно перегрузить изучением иностранного языка. Так что здесь всё зависит от развития и возможностей конкретного ребёнка», - рассказал он.
Также Баланчуков раскрыл, что китайский язык является самым сложным языком для европейцев.
«Если мы говорим о европейских языках, то главные сложности изучения китайского заключаются в том, что многие его особенности европейским языкам не свойственны. Например, в китайском отсутствует алфавит, в нём есть тоны, особым образом устроена иероглифическая система. Всё это делает его одним из самых непростых для изучения», - отметил он.
В свою очередь переводчик китайского языка Юлиана Кривошеева подтвердила НСН, что китайский – язык тонов, оттенки которых русскому человеку на слух различить крайне сложно, как и читать иероглифы.
«У нас мозг все-таки заточен на буквы, для нашего мозга иероглифы — это как картинка. К тому же китайский язык — тональный. Поэтому человек, который только начинает его изучать, может в принципе не понимать, чем, допустим, [ма] отличается от [ма:]. Это могут быть два разных слова. И поэтому для русского человека это может быть большой сложностью», - уточнила она.
Ранее доктор филологических наук Татьяна Лобанова заявила, что китайский язык способен войти в число глобальных средств общения в ближайшие десятилетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
