В России растет популярность китайского языка, однако русскому человеку его изучение дается очень непросто по ряду причин, одна из которых — иероглифы. Об этом НСН рассказал преподаватель китайского языка, победитель конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Баланчуков.

Китайский язык в ближайшие десятилетия может стать общеупотребительным в связи с технологическим развитием КНР, заявил вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в интервью Breitbart. Также он подчеркнул, что через 30 лет говорить по-китайски смогут «все». Баланчуков раскрыл, что россияне тоже активно интересуются китайским, однако однозначно нельзя утверждать, что он «зайдет» и будет полезен каждому ребенку.

«Популярность китайского языка в России растёт. Я работаю в школе, но знаю, что взрослые тоже стали больше интересоваться китайским языком: кому-то он просто интересен, а кто-то верит, что знание китайского поможет на работе. Языком ребёнок готов начать овладевать почти с самого рождения. С одной стороны, чем раньше он начнёт учить иностранный, тем ему легче будет продолжать его изучение в будущем. Но очевидно, что, с другой стороны, ребёнка можно перегрузить изучением иностранного языка. Так что здесь всё зависит от развития и возможностей конкретного ребёнка», - рассказал он.