Премьер Пакистана заявил, что мир между США и Ираном очень близок

Соединенные Штаты и Иран полностью согласовали окончательный текст мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

В меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном вошли 14 пунктов

Глава пакистанского правительства призвал отбросить все слухи и подтвердил факт завершения работы над документом. По его словам, Исламабад в настоящее время активно взаимодействует с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов.

Оценивая текущую ситуацию, Шариф подчеркнул, что «мир никогда не был так близок, как сейчас».

Ранее в МИД Ирана подтвердили согласование меморандума с США по основным пунктам, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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