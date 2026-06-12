Премьер Пакистана заявил, что мир между США и Ираном очень близок

Глава пакистанского правительства призвал отбросить все слухи и подтвердил факт завершения работы над документом. По его словам, Исламабад в настоящее время активно взаимодействует с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов.

Оценивая текущую ситуацию, Шариф подчеркнул, что «мир никогда не был так близок, как сейчас».

Ранее в МИД Ирана подтвердили согласование меморандума с США по основным пунктам, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

