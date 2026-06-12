Рубио: США привержены содействию урегулированию конфликта на Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России от лица Соединенных Штатов Америки, сообщает РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон сохраняет приверженность достижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Рубио выразил надежду, что прочный мир проложит путь к более благополучному будущему для российского народа.
«Мы по-прежнему надеемся на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему российского народа, а также к более конструктивным отношениям между двумя нашими странами», — отмечается в тексте поздравления госсекретаря.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером должна состояться в июне, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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