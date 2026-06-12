Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Согласно указу, штатная численность ВС РФ установлена в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих. Таким образом, глава государства увеличил штатную численность военнослужащих в российской армии на 7 360 человек.

Документ вступает в силу с момента официального опубликования. Указ подписан в День России, когда президент также провел встречу в Кремле с участниками специальной военной операции, на которой он сделал ряд важных заявлений о ходе спецоперации и развитии современного вооружения.

В частности Путин назвал численность группировки российских войск в зоне СВО, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

