Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.
Согласно указу, штатная численность ВС РФ установлена в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих. Таким образом, глава государства увеличил штатную численность военнослужащих в российской армии на 7 360 человек.
Документ вступает в силу с момента официального опубликования. Указ подписан в День России, когда президент также провел встречу в Кремле с участниками специальной военной операции, на которой он сделал ряд важных заявлений о ходе спецоперации и развитии современного вооружения.
В частности Путин назвал численность группировки российских войск в зоне СВО, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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