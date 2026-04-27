Песков анонсировал переговоры Путина с главой МИД Ирана в Санкт-Петербурге

Переговоры российского лидера Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи пройдут в Санкт-Петербурге 27 апреля. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия – посредник? Зачем глава МИД Ирана едет к Путину

По его словам, важность предстоящей встречитрудно переоценить»

«С точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
