Песков анонсировал переговоры Путина с главой МИД Ирана в Санкт-Петербурге
27 апреля 202614:25
Переговоры российского лидера Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи пройдут в Санкт-Петербурге 27 апреля. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, важность предстоящей встречитрудно переоценить»
«С точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке», — добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
