Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила НСН, что в свободном доступе могут продаваться только успокоительные и седативные препараты.
Фармацевтам грозит штраф за продажу антидепрессантов без рецепта, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
«В свободном доступе могут продаваться только успокоительные и седативные препараты, например, с наличием трав. Серьезные препараты только рецептурные, например, антидепрессанты. Я хочу обратиться к потребителям, сказать, что к фармацевтам не стоит обращаться за безрецептурным отпуском таких препаратов. Фармацевту грозит штраф за отпуск такого препарата без рецепта. У нас в стране нарушена культура рецептов, многие врачи не выписывают рецепты, но от психиатров практически всегда поступают рецепты», - отметила она.
Компании теряют прибыль, если их сотрудники находятся в депрессии, заявила HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт в пресс-центре НСН.
