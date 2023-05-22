«Почему об этом думает Путин?»: Адвокат поддержал идею гуманизации наказаний для женщин

Игорь Трунов в разговоре с НСН согласился с призывом смягчить наказания для женщин, которые впервые совершили мелкое преступление.

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН поддержал идею гуманизации совершенных впервые мелких преступлений для женщин, а также удивился, что инициатором предложения стал президент страны, а не профильные власти.

Ранее Владимир Путин на встрече с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым дал поручение смягчить правоприменительную практику в отношении женщин за мелкие правонарушения.

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«Преступность падает уже на протяжении последних трех лет. Количество тюремного населения кардинально сокращается. Здесь – прагматический расчет, основанный на тех тенденциях, которые есть в стране. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда количество осужденных сокращается, а СИЗО по-прежнему переполнены. Решение абсолютно верное и даже с позиции действующей конституции. Кто сидит в переполненном СИЗО? Человек невиновный. То есть пока решение суда не вступило в законную силу, человек не виновен», - сказал Трунов.

Адвоката удивило, что инициатива по данному вопросу исходила от Владимира Путина, а не профильных властей.

«Удивительно, почему нужно президенту принимать это решение. Почему бездействуют иные органы власти? Почему президент должен голову ломать, где трубу прорвало, где не починили дорогу, почему не работают исполнительная, законодательная власть? Судебная система удивительно себя ведет. Они прекрасно знают, что происходит, какая статистика, но все равно все ждут, пока президент сам это отметит и издаст под каким-то законным актом», - подытожил собеседник.

Ранее Владимир Путин поручил разобраться с выражением «инфоцыгане» в государственных СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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