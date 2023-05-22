«Почему об этом думает Путин?»: Адвокат поддержал идею гуманизации наказаний для женщин

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН поддержал идею гуманизации совершенных впервые мелких преступлений для женщин, а также удивился, что инициатором предложения стал президент страны, а не профильные власти.

Ранее Владимир Путин на встрече с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым дал поручение смягчить правоприменительную практику в отношении женщин за мелкие правонарушения.