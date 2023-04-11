Россиянин сбежал из зала суда и спрятался под диваном
Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего жителя Первоуральска Александра Колмакова, сбежавшего через окно из зала суда. Об этом сообщило издание «МК».
Ранее официальный представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал порталу Lenta.ru, что Колмаков нарушил условия УДО. Из-за этого он был доставлен в суд для замены условно-досрочного освобождения на лишение свободы.
Задержанный спрятался под диваном в одной из квартир, однако его удалось поймать в тот же день. Сейчас Колмаков находится в изоляторе временного содержания, позднее он будет переведен в СИЗО.
Ранее 53-летний житель Тульской области Алексей Москалев, которого во вторник осудили на два года колонии по делу о дискредитации армии, сбежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru