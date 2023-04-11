Россиянин сбежал из зала суда и спрятался под диваном

Ранее официальный представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал порталу Lenta.ru, что Колмаков нарушил условия УДО. Из-за этого он был доставлен в суд для замены условно-досрочного освобождения на лишение свободы.

Задержанный спрятался под диваном в одной из квартир, однако его удалось поймать в тот же день. Сейчас Колмаков находится в изоляторе временного содержания, позднее он будет переведен в СИЗО.

Ранее 53-летний житель Тульской области Алексей Москалев, которого во вторник осудили на два года колонии по делу о дискредитации армии, сбежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

