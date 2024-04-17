«Почему не в 2017 году?»: Законопроект о применении метанола назвали запоздалым
Законопроект о создании госреестра компаний, занимающихся реализацией метанола, — правильное решение, однако принять его нужно было еще семь лет назад, сказал НСН Вадим Дробиз.
Принять законопроект, касающийся реализации метанола, следовало еще в 2017 году, когда произошло первое резонансное отравление метиловым спиртом. Об этом НСН заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее издание «Известия» сообщило, что правительство России поддержало законопроект, предусматривающий создание госреестра компаний, которые занимаются реализацией метанола. Авторы документа также предложили денатурировать метанол: добавлять в него вещества, изменяющие цвет или вкус. Дробиз одобрил подобную инициативу, однако отметил, что выдвигать ее нужно было еще несколько лет назад.
«Применение метанола в легальном производстве алкогольной продукции исключено. Отравления метанолом (их, кстати, не так много — не более 1000 летальных исходов в год) воспринимаются как нечто громкое, поскольку это либо массовые отравления, либо причиной было случайное применение метанола при производстве нелегальной, кустарной продукции. Его невозможно отличить по цвету и запаху от обычного этилового спирта, случайно среди бочек с этиловым спиртом оказывалась бочка с метиловым спиртом. Специально никто никого отравить не пытается. Поэтому денатурирование — хорошая идея, чтобы можно было по цвету отличить метиловый спирт. Хорошо, что наводят какой-то порядок, но напомню, что первое резонансное отравление метиловым спиртом было в 2017 году, когда псевдонастойкой боярышника, производившейся нелегально на территории пионерского лагеря, отравились примерно 150 человек, из них около 70 погибли. Причем в этом печальном списке не было ни одной асоциальной личности — отравленное спиртное покупали нормальные бюджетники. Безобразие, что какие-то решения начали приниматься только спустя семь лет и после множества аналогичных случаев!» — заявил Дробиз.
Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев усомнился, что создание госреестра и денатурация метанола позволят сократить его нелегальный оборот.
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