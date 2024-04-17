От «Момента» до метанола: Депутат Хамзаев предложил альтернативу денатурации
В свое время из клея «Момент» убрали вещества, дающие наркотический эффект, такую же задачу по метанолу можно поставить химикам, сказал в эфире НСН лидер «Трезвой России».
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в интервью НСН усомнился, что создание госреестра и денатурация метанола позволят сократить его нелегальный оборот.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект о создании госреестра компаний, занимающихся реализацией метанола. Его авторы также предлагают денатурировать метанол: добавлять в него вещества, изменяющие цвет или вкус.
«Реестр - это хорошо, это хоть какая-то систематизация, но это не панацея. Все помнят, что в случае с "Мистером Сидром" метиловый спирт ушел со склада вещдоков, а не со складов технического хранения. Если мы поменяем цвет на черный и добавим ядовитый запах, это тоже нормальная история. При этом горе-предприниматели ищут дешевое сырье гаражного изготовления, там нет лабораторий. Пока это больше напоминает схему: задача была что-то сделать, - что-то сделали. А чем это поможет на практике, насколько этот реестр позволить сократить объем нелегального спирта, кто объяснит? Люди не хотят умирать и играть в русскую рулетку. А реестр – это "один живет у подножья горы, другой - на горе и говорит: я что-то придумал"», - сказал Хамзаев.
При этом он напомнил историю с клеем «Момент», предложив сделать то же самое с метанолом.
«Раньше был клей "Момент", который стали использовать как наркотик. Тогда нашли выход: убрали из него некоторые вещества, которые не сказывались на его технических свойствах, но пропал наркотический кайф. Может быть, поставить задачу перед химиками, чтобы они в метиловом спирте именно так поработали. Об этом не думают, идут банальные обсуждения: давайте покрасим или запах сделаем, мы хотим его продавать. Минпромторг должен был промониторить возможность выведения из его состава тех веществ, которые дают алкогольный и наркотический эффект, но не влияют на технические свойства. Все коротко и ясно, на дворе XXI век», - заключил собеседник НСН.
Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев ранее говорил НСН, что рост потребления алкоголя в России связан с попыткой заглушить стресс.
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