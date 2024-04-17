От «Момента» до метанола: Депутат Хамзаев предложил альтернативу денатурации

«Реестр - это хорошо, это хоть какая-то систематизация, но это не панацея. Все помнят, что в случае с "Мистером Сидром" метиловый спирт ушел со склада вещдоков, а не со складов технического хранения. Если мы поменяем цвет на черный и добавим ядовитый запах, это тоже нормальная история. При этом горе-предприниматели ищут дешевое сырье гаражного изготовления, там нет лабораторий. Пока это больше напоминает схему: задача была что-то сделать, - что-то сделали. А чем это поможет на практике, насколько этот реестр позволить сократить объем нелегального спирта, кто объяснит? Люди не хотят умирать и играть в русскую рулетку. А реестр – это "один живет у подножья горы, другой - на горе и говорит: я что-то придумал"», - сказал Хамзаев.

При этом он напомнил историю с клеем «Момент», предложив сделать то же самое с метанолом.

«Раньше был клей "Момент", который стали использовать как наркотик. Тогда нашли выход: убрали из него некоторые вещества, которые не сказывались на его технических свойствах, но пропал наркотический кайф. Может быть, поставить задачу перед химиками, чтобы они в метиловом спирте именно так поработали. Об этом не думают, идут банальные обсуждения: давайте покрасим или запах сделаем, мы хотим его продавать. Минпромторг должен был промониторить возможность выведения из его состава тех веществ, которые дают алкогольный и наркотический эффект, но не влияют на технические свойства. Все коротко и ясно, на дворе XXI век», - заключил собеседник НСН.

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев ранее говорил НСН, что рост потребления алкоголя в России связан с попыткой заглушить стресс.

