Четверо бутлегеров отправятся в колонию за отравление суррогатным алкоголем

Осужденных признали виновными в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Братья Пунхан и Садиг Алиевы проведут в колонии по девять лет, Роял Гулиев — девять с половиной лет, Азамат Юсупов — восемь лет.

Сообщается, что Гулиев купил в конце сентября 2021 года 2500 литров метилового спирта и передал его Алиевым, которые смешали его с водой, разлили в тару и продали местному населению через оптовых продовцов Юсупова и Ширвана Бабазаде.

Ранее в Минздраве России заявили, что в нескольких регионах от отравления суррогатным сидром пострадали более 100 человек, свыше 30 умерли. В МВД России выяснили, что алкогольный напиток был изготовлен из спирта, который украли со склада полиции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

