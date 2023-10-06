Четверо бутлегеров отправятся в колонию за отравление суррогатным алкоголем
Четверо бутлегеров, которые отравили суррогатным алкоголем 56 жителей Оренбургской области, были суммарно осуждены на 35,5 года колонии. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет.
Осужденных признали виновными в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Братья Пунхан и Садиг Алиевы проведут в колонии по девять лет, Роял Гулиев — девять с половиной лет, Азамат Юсупов — восемь лет.
Сообщается, что Гулиев купил в конце сентября 2021 года 2500 литров метилового спирта и передал его Алиевым, которые смешали его с водой, разлили в тару и продали местному населению через оптовых продовцов Юсупова и Ширвана Бабазаде.
Ранее в Минздраве России заявили, что в нескольких регионах от отравления суррогатным сидром пострадали более 100 человек, свыше 30 умерли. В МВД России выяснили, что алкогольный напиток был изготовлен из спирта, который украли со склада полиции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru