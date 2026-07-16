Россиянам объяснили, почему человек может годами жить в хаосе

По её словам, эта способность позволяет людям привыкать к неблагополучию. В результате человек может долгие годы жить в стрессе, терпеть насилие, злоупотреблять алкоголем или не справляться с тревогой.

Эксперт пояснила, что когда кто-то долго живёт в напряжении, то его психика начинает воспринимать это состояние как привычное. Данный механизм одинаково работает как при тревоге, так и при депрессии, выгорании и зависимостях.

«Мы слышим: «Я думал, это просто характер». Человек годами жил с симптомами, которые можно лечить. Просто привык и перестал считать их необычными», - сказала Касперович.

Она добавила, что если напряжение и истощение длятся долгое время, то это повод обратиться к специалисту.

Ранее психолог Павел Жавнеров заявил «Радиоточке НСН», что определённый процент людей нуждается в радикальном воздействии на мозг.