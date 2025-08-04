Россиянам рассказали, почему банкам невыгодно отменять систему кэшбэков
Если какой-то банк отключит кэшбэки, то его клиентов сразу переманят другие банки, поэтому вряд ли кредитные организации будут так рисковать, заявил НСН Александр Пушко.
Очень маловероятно, что российские банки откажутся от системы кэшбэков, так как таким образом они стимулируют клиента производить больше операций по карте в определенных торговых точках, от чего сами получают выгоду. Об этом НСН заявил руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.
Российские банки планируют отказаться от программы кэшбэка из-за нерентабельности, пишет it-world.ru. Это связано с ростом популярности СБП и других систем оплаты — пользователи все реже пользуются картой, из-за чего комиссии от эквайринга, на которые и выплачивается кэшбэк, падают. Пушко пояснил, почему система кэшбэков клиенту выгодна самим банкам.
«Выгода от кэшбэка для банков прежде всего в том, что с помощью этого механизма они поощряют своих клиентов более активно пользоваться картой. Если клиент это делает, причем не для снятия наличных, а в торгово-сервисных точках, то в этом случае банк получает комиссию и частью этой комиссии он делится с держателем карты. Это и называется кешбэком. Соответственно, чем больше таких транзакций у клиента, тем банку лучше. Также торговым точкам можно продавать какие-то сопутствующие услуги, например, кредитовать их для того, чтобы не было кассового разрыва. В свою очередь, чем больше клиентов от банка будет обслуживаться торговой точкой, тем более лояльно торговая точка будет относиться к банку», - рассказал он.
Также же Пушко отметил, что если какой-то банк просто уберет кэшбэки для клиентов, то сразу же проиграет другим банкам, которые переманят его клиентов к себе.
«Как правило, кэшбэк составляет 1% от суммы транзакции. К тому же банк пишет личные обращения к клиентам, которые повышают лояльность. То есть клиент чувствует свою значимость и что банк его ценит. Обратите внимание, что банки иногда плюсуют проценты по счету в том случае, если обороты по карте составляют определенную сумму в месяц. Я не думаю, что опция кэшбэка будет отменена. Если какой-то банк приостановит программу, то те банки, которые видят в этом инструменте возможность расширить свое присутствие на рынке и получить новых клиентов, будут использовать эту опцию», - подытожил он.
Ранее Пушко в беседе с НСН напомнил, что банковский клиент должен понимать, что его расходы должны соответствовать доходам, иначе его финансовые операции вызовут подозрения у банка, и он может заблокировать и перевод, и даже карту.
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