Очень маловероятно, что российские банки откажутся от системы кэшбэков, так как таким образом они стимулируют клиента производить больше операций по карте в определенных торговых точках, от чего сами получают выгоду. Об этом НСН заявил руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Российские банки планируют отказаться от программы кэшбэка из-за нерентабельности, пишет it-world.ru. Это связано с ростом популярности СБП и других систем оплаты — пользователи все реже пользуются картой, из-за чего комиссии от эквайринга, на которые и выплачивается кэшбэк, падают. Пушко пояснил, почему система кэшбэков клиенту выгодна самим банкам.

«Выгода от кэшбэка для банков прежде всего в том, что с помощью этого механизма они поощряют своих клиентов более активно пользоваться картой. Если клиент это делает, причем не для снятия наличных, а в торгово-сервисных точках, то в этом случае банк получает комиссию и частью этой комиссии он делится с держателем карты. Это и называется кешбэком. Соответственно, чем больше таких транзакций у клиента, тем банку лучше. Также торговым точкам можно продавать какие-то сопутствующие услуги, например, кредитовать их для того, чтобы не было кассового разрыва. В свою очередь, чем больше клиентов от банка будет обслуживаться торговой точкой, тем более лояльно торговая точка будет относиться к банку», - рассказал он.