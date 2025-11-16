Минобрнауки: В РФ сроки обучения в вузах по новой системе будут разными
В России сроки обучения в высших учебных заведениях согласно новой системе высшего образования составят от четырех до шести лет в зависимости от специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.
Уточняется, что продолжительность подготовки определена временем, которое необходимо для освоения конкретной профессии.
Без бакалавров, но с аспирантами: В 2026 году вузы РФ полностью перейдут на новую систему образования
Например, студенты инженерных и медицинских направлений, а также будущие учителя будут обучаться пять лет. При этом для обучающихся в сфере туризма и индустрии гостеприимства предусмотрены более короткие, четырехлетние программы. Однако, по данным ведомства, по наиболее сложным и наукоемким направлениям обучение займет шесть лет.
Ведущие университеты России начнут переходить к новой системе высшего образования в 2026–2027 учебном году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич в интервью НСН заметил, что обязательная отработка может отпугнуть часть будущих медиков, однако у абитуриентов есть альтернатива — поступить на платное отделение или в частный вуз.
