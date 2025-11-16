Минобрнауки: В РФ сроки обучения в вузах по новой системе будут разными

Например, студенты инженерных и медицинских направлений, а также будущие учителя будут обучаться пять лет. При этом для обучающихся в сфере туризма и индустрии гостеприимства предусмотрены более короткие, четырехлетние программы. Однако, по данным ведомства, по наиболее сложным и наукоемким направлениям обучение займет шесть лет.

Ведущие университеты России начнут переходить к новой системе высшего образования в 2026–2027 учебном году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич в интервью НСН заметил, что обязательная отработка может отпугнуть часть будущих медиков, однако у абитуриентов есть альтернатива — поступить на платное отделение или в частный вуз.