СМИ: В переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на Трампа

В переписке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком обнаружили вопрос о наличии секс-компромата на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «Newsweek».

По данным источника, в 2018 году брат Эпштейна в переписке с финансистом упомянул, что политик якобы занимался оральным сексом с кем-то по кличке «Бубба». Известно, что в одном из сообщений от 21 марта Марк попросил Джеффри уточнить у экс-советника главы Белого дома Стива Бэннона, если ли у российского президента Владимира Путина кадры этого процесса.

Танец Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео

Позже Марк прокомментировал ситуацию в беседе с изданием, подробно не объяснив ее, но рассказав, что «Бубба» не является экс-президентом США Биллом Клинтоном. Эта версия появилась в Сети, потому что такое прозвище фигурирует в сочетании с фамилией Клинтона в других опубликованных файлах.

Издание «The Hill» со ссылкой на сенатора Криса Мерфи писало, что Трамп ежедневно паникует из-за возможной публикации файлов, связанных с преступной деятельностью Эпштейна. По словам Мерфи, материалы, о которых идет речь, могут содержать «самый крупный скандал в истории президентства», который может привести к падению действующего американского лидера.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что Джеффри Эпштейн собирался передать в Россию данные о Дональде Трампе.

ФОТО: AP / ТАСС
