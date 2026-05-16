Аракчи рассказал о консультациях с Россией о вывозе иранского урана
Вопрос о вывозе из Ирана обогащенного урана «весьма трудный» и оказался в тупике в диалоге с США. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, передает РИА Новости.
«Мы решили с американцами, что поскольку этот конкретный вопрос находится практически в тупике, отложить его на более поздние этапы переговоров», - указал Аракчи.
По словам министра, он ценит предложение и стремление России помочь с решением этого вопроса. Аракчи подчеркнул, что Иран всегда консультировался с «российскими друзьями» по всем региональным, международным и двусторонним проблемам. По его словам, на прошедшей ранее встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге он обсудил в том числе тему вывоза иранского урана.
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США рано или поздно заберут иранский обогащенный уран.
Горячие новости
- Джон Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
- В Венесуэле произошел взрыв газа на компрессорной станции
- Аракчи рассказал о консультациях с Россией о вывозе иранского урана
- СМИ: «Торнадо из суперзлых пчёл» обрушилось на Белый дом
- СМИ: Блокада Ормуза рискует вызвать нехватку лекарств в Европе
- На Украине медработников начали лишать брони и мобилизовать в ВСУ
- Фицо прокомментировал сообщения о наркозависимости Зеленского
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья
- Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород увеличилось до девяти
- Лавров оценил перспективы наведения порядка в ООН при новом Генсеке