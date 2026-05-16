Аракчи рассказал о консультациях с Россией о вывозе иранского урана

Вопрос о вывозе из Ирана обогащенного урана «весьма трудный» и оказался в тупике в диалоге с США. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Мы решили с американцами, что поскольку этот конкретный вопрос находится практически в тупике, отложить его на более поздние этапы переговоров», - указал Аракчи.

По словам министра, он ценит предложение и стремление России помочь с решением этого вопроса. Аракчи подчеркнул, что Иран всегда консультировался с «российскими друзьями» по всем региональным, международным и двусторонним проблемам. По его словам, на прошедшей ранее встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге он обсудил в том числе тему вывоза иранского урана.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США рано или поздно заберут иранский обогащенный уран.

