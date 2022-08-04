Почем сборы: Школьная форма в России подорожала на 40%

Ранее сервис аналитики Moneyplace сообщил, что за месяц школьные дневники подорожали на 284%, тетради — на 241%, портфели и ранцы — на 200%. Средняя стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей, выросла на 220%. Школьная форма для мальчиков стоила 2562 рубля, выросла на 200%. В августе, по их прогнозам, ранцы и дошкольные рюкзаки подорожают еще на 5%, учебная литература — на 7%, товары для спорта — на 10%.

«Сейчас диапазон средних цен на российскую школьную форму составляет от 4 до 7 тысяч рублей. Рост к прошлому году составил 30-40 процентов. Однако есть возможность сильно не повышать цены. материалы были закуплены еще до начала специальной военной операции. Минпромторг субсидирует закупку ткани на пошив школьной формы и основное сырье, необходимое в ее производстве», - сказала Алдушина.

Резко, по словам собеседницы, взлетели цены на импортную школьную форму. Но уже в сентябре и отечественная, и зарубежная формы подешевеют.

«Цены сильно взлетели на импортную школьную форму, которую везут из Турции, Китая, Узбекистана, Киргизии, потому что изменились логистические цепочки. Подорожали химия, сырье. Если сравнивать примерно идентичные материалы, то разница в цене составит 50% по отношению к отечественной школьной форме», - уточнила Алдушина.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, который предоставляет право использовать средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

