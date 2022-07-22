ЦБ: Инфляция в России по итогам года составит 12-15%

Инфляция в России по итогам 2022 года может составить 12-15%. Такой прогноз сделал Центробанк, сообщает РИА Новости.

Прогноз инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%. В 2024 году инфляция не поднимется выше 4%. Ранее Центробанк прогнозировал, что инфляция в этом году может составить 14-17%, хотя еще в апреле говорил, что она может составить 18-23%.

В 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, а в 2020 – 4,9%.

Ранее стало известно, что в России может подорожать куриное мясо. Рост цен будет связан с покрытием расходов на производство.

