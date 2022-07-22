ЦБ: Инфляция в России по итогам года составит 12-15%
Инфляция в России по итогам 2022 года может составить 12-15%. Такой прогноз сделал Центробанк, сообщает РИА Новости.
Прогноз инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%. В 2024 году инфляция не поднимется выше 4%. Ранее Центробанк прогнозировал, что инфляция в этом году может составить 14-17%, хотя еще в апреле говорил, что она может составить 18-23%.
В 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, а в 2020 – 4,9%.
Ранее стало известно, что в России может подорожать куриное мясо. Рост цен будет связан с покрытием расходов на производство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- ЦБ: Инфляция в России по итогам года составит 12-15%
- В Швеции отменили мастер-класс фигуристки из России по политическим причинам
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8%
- Песков рассказал о последствиях внесения в список недружественных стран
- В Кремле не стали раскрывать детали соглашения по экспорту украинского зерна
- Юрист рассказал о законных основаниях не выходить на работу
- СМИ: Задержан министр транспорта Красноярского края
- Порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с Россией
- Путин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию торгово-экономических проектов
- Путин ограничил ставку по льготной ипотеке 7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru