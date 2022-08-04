Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты образования от ИП

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, уточняется, что речь идёт об индивидуальных предпринимателях, «осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с федеральным законом и на основании лицензии».

Ранее в Госдуме был разработан проект, который позволит тратить материнский капитал на приобретение автомобиля, сообщает Ura.ru. Депутат Яна Лантратова отметила, что машина особенно необходима многодетным семьям, чтобы возить детей в поликлиники, детские сады и школы, передаёт телеканал «360».