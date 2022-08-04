Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты образования от ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет право использовать средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, уточняется, что речь идёт об индивидуальных предпринимателях, «осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с федеральным законом и на основании лицензии».
Ранее в Госдуме был разработан проект, который позволит тратить материнский капитал на приобретение автомобиля, сообщает Ura.ru. Депутат Яна Лантратова отметила, что машина особенно необходима многодетным семьям, чтобы возить детей в поликлиники, детские сады и школы, передаёт телеканал «360».
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