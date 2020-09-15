Почасовой МРОТ: дополнительная гарантия или уловка для работающих не по норме
Сенатор Валерий Рязанский и профессор ВШЭ Елена Варшавская пояснили НСН, что кроется за идеей ввести минимальную почасовую оплату труда.
В России планируют обсудить введение минимального размера часовой ставки оплаты труда. Инициатива включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021—2023 годы.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил НСН, что в этом вопросе слишком много подводных камней, их нужно все устранить, прежде чем принимать документ.
«Эта тема обсуждается давно. Есть аргументы "за" и "против". "За" – аргумент понятен. Минимальный часовой заработок – дополнительная социальная гарантия для людей. Но есть опасность, что та часть, которая будет переведена на такой режим, потеряет в оплате, потому что не все время, которое человек будет на работе, будет фиксироваться, как рабочее. Надо продолжать над этой темой работать, чтобы не было возражений у тех же профсоюзов», - обозначил свою позицию по этому вопросу Валерий Рязанский.
Эксперты задают сразу несколько актуальных вопросов: как именно считать отработанные часы, как определить справедливый минимум за час. Если вычислить минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, сумма получится меньше 100 рублей. Если же в качестве минимума за час работы установить 200 рублей, возникнет дискриминация работающих за месячный МРОТ.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская уточнила в интервью НСН, что сейчас все меньше людей, которые в среднем работают по 40 часов в неделю. в основном работают больше. И тогда те, кто работают, что называется, не по норме, окажутся в самом уязвимом положении.
«Скорее необходимо ввести, чем нет. У нас очень сильная дифференциация рабочего времени. Кто-то работает 20 часов в неделю, кто-то – 40, кто-то – 60. Отсюда встает вопрос, как оплачивать труд тех, кто работает больше стандартных 40 часов. МРОТ установлен на нормальную ставку рабочего времени. А тому, кто работает 20 или 60 часов, ему тоже надо обеспечивать гарантию его труда. И тогда месячный показатель не работает. Минимальная оплата часа позволит решить оплату труда тех, кто работает за пределами нормы, а таковых становится все больше и больше», - отметила Елена Варшавская.
Добавим, почасовой МРОТ уже утвержден во многих европейских странах.
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