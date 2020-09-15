Почасовой МРОТ: дополнительная гарантия или уловка для работающих не по норме

В России планируют обсудить введение минимального размера часовой ставки оплаты труда. Инициатива включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021—2023 годы.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил НСН, что в этом вопросе слишком много подводных камней, их нужно все устранить, прежде чем принимать документ.

«Эта тема обсуждается давно. Есть аргументы "за" и "против". "За" – аргумент понятен. Минимальный часовой заработок – дополнительная социальная гарантия для людей. Но есть опасность, что та часть, которая будет переведена на такой режим, потеряет в оплате, потому что не все время, которое человек будет на работе, будет фиксироваться, как рабочее. Надо продолжать над этой темой работать, чтобы не было возражений у тех же профсоюзов», - обозначил свою позицию по этому вопросу Валерий Рязанский.

Эксперты задают сразу несколько актуальных вопросов: как именно считать отработанные часы, как определить справедливый минимум за час. Если вычислить минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, сумма получится меньше 100 рублей. Если же в качестве минимума за час работы установить 200 рублей, возникнет дискриминация работающих за месячный МРОТ.