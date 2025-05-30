В водоемах Москвы и области вода уже достаточно прогрелась – до 18-19 градусов, но купаться с детьми еще рано, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Солнце хорошо прогревало водную поверхность в мае, ночи тоже были теплые, особенно последнюю неделю. Всего за неделю вода значительно прогрелась. Поэтому в водоемах, озерах Московской области температура уже до 18-19 градусов. В Москве-реке еще 16—17 градусов. Можно ли купаться? Это очень индивидуально, кому-то еще холодно. Врачи говорят, что для детей комфортная температура воды – 22 градуса и выше. Поэтому в Москве детям пока рановато идти в воду, но побрызгаться уже можно», - отметил он.