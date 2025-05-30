«Побрызгаться можно!»: Вильфанд о купальном сезоне в Москве и на юге России

В водоемах Москвы и области вода уже прогрелась до 18-19 градусов, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В водоемах Москвы и области вода уже достаточно прогрелась – до 18-19 градусов, но купаться с детьми еще рано, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Солнце хорошо прогревало водную поверхность в мае, ночи тоже были теплые, особенно последнюю неделю. Всего за неделю вода значительно прогрелась. Поэтому в водоемах, озерах Московской области температура уже до 18-19 градусов. В Москве-реке еще 16—17 градусов. Можно ли купаться? Это очень индивидуально, кому-то еще холодно. Врачи говорят, что для детей комфортная температура воды – 22 градуса и выше. Поэтому в Москве детям пока рановато идти в воду, но побрызгаться уже можно», - отметил он.

В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды и песка на Черноморском побережье

Для Сочи, Геленджика и Крыма старт купального сезона намечен на середину июня, добавил Вильфанд.

«Что касается купального сезона на юге - в Сочи, в Геленджике вода около 18 градусов. Температура в диапазоне 20-22 градуса прогнозируется в середине июня, не раньше. В Крыму еще на три-пять дней позже будет прогрев. Это нормальная ситуация, близко к климатическим значениям. В этом году такой сильной жары не было в конце мая. Сейчас в Краснодарском крае дожди и облака», - рассказал он.

В России летом возможны «необычные погодные явления» из-за глобальных климатических изменений, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:СочиКрымПогода В МосквеВода

Горячие новости

Все новости

партнеры