В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды и песка на Черноморском побережье
Вода и песок на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствуют санитарным требованиям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости.
Также в норме показатели и в Крыму и Севастополе.
Глава ведомства подчеркнула, что санэпидзаключение на работу получили уже 80% оздоровительных учреждений Крыма и Кубани.
В апреле этого года Роспотребнадзор заявил, что распространяемое в интернете письмо о якобы критическом загрязнении морской воды и почвы на побережье Краснодарского края и Крыма является подделкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru