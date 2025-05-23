В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды и песка на Черноморском побережье

Вода и песок на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствуют санитарным требованиям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости.

Также в норме показатели и в Крыму и Севастополе.