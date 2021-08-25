Экономист назвал помеху в решении жилищного вопроса в России
Продление льготной ипотеки является хорошей идеей, однако дисбаланс спроса и предложения породит новый рост цен, сказал НСН Александр Кареевский.
Продление программы льготной ипотеки может помочь решить жилищный вопрос в России при условии роста предложения недвижимости на рынке, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономический обозреватель Александр Кареевский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране впервые появилась возможность решить жилищный вопрос. При этом правительство РФ продлило льготную семейную ипотеку до 31 декабря 2023 года.
«Конечно, поможет. Другое дело, чтобы при этом было адекватное предложение и цены не росли. Это должно делаться вместе – льготы для покупателей и увеличение предложения жилья, иначе мы увидим то, что было в 2020 и в начале этого года. Мы увидели резкий рост цен на недвижимость, и если ее предложение не увеличится, а будет таким как сейчас, наверное, цены будут расти дальше, к сожалению, как побочный эффект. А сама идея очень хорошая. Люди, которые не взяли бы ипотеку, смогут ее взять. Но если будет дисбаланс, а он есть очевидно на данном этапе, мы увидим рост цен, и эффект льготной ипотеки будет падать. Пока мы видим, что сама идея хорошая, она реализуется, но у нее есть побочный эффект, который надо убрать», - сказал Кареевский.
При этом он отметил, что российские власти пытаются контролировать ситуацию.
«Есть попытки. Правительство пытается сдержать рост цен на металлы и стройматериалы, которые резко выросли. Это происходит отчасти из-за того, что есть мировая конъюнктура, а от части от того, что увеличился спрос на все это дело, люди делают больше ремонт», - заключил собеседник НСН.
Владимир Путин в ходе встречи с главой корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко подчеркнул, что жилье - это важнейшая составляющая для любой семьи.
«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу», - отметил президент России.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее объяснила «Радиоточке НСН», с чем связан существенный рост цен на недвижимость в России, и почему квартиры не станут дешевле.
Изначально планировалось, что действие программы «Семейная ипотека» завершится в 2022 году. 23 августа премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до начала 2024 года. Программой могут воспользоваться семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
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