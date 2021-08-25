Экономист назвал помеху в решении жилищного вопроса в России

«Конечно, поможет. Другое дело, чтобы при этом было адекватное предложение и цены не росли. Это должно делаться вместе – льготы для покупателей и увеличение предложения жилья, иначе мы увидим то, что было в 2020 и в начале этого года. Мы увидели резкий рост цен на недвижимость, и если ее предложение не увеличится, а будет таким как сейчас, наверное, цены будут расти дальше, к сожалению, как побочный эффект. А сама идея очень хорошая. Люди, которые не взяли бы ипотеку, смогут ее взять. Но если будет дисбаланс, а он есть очевидно на данном этапе, мы увидим рост цен, и эффект льготной ипотеки будет падать. Пока мы видим, что сама идея хорошая, она реализуется, но у нее есть побочный эффект, который надо убрать», - сказал Кареевский.

При этом он отметил, что российские власти пытаются контролировать ситуацию.

«Есть попытки. Правительство пытается сдержать рост цен на металлы и стройматериалы, которые резко выросли. Это происходит отчасти из-за того, что есть мировая конъюнктура, а от части от того, что увеличился спрос на все это дело, люди делают больше ремонт», - заключил собеседник НСН.

Владимир Путин в ходе встречи с главой корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко подчеркнул, что жилье - это важнейшая составляющая для любой семьи.

«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу», - отметил президент России.