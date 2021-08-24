Путин заявил, что Россия может решить жилищный вопрос впервые в истории

Впервые в России появилась возможность решить жилищный вопрос. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

"Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу", - цитирует главу страны ТАСС. По мнению Путина, жилье - это важнейшая составляющая для любой семьи.

Однако президент сделал акцент на том, что в области жилищного строительства есть еще очень много нерешенных задач. Так, он призвал обеспечить юридическую безопасность при жилищных сделках. По его словам, финансовая грамотность жителей РФ "очень разная", поэтому этот вопрос должно взять на себя государство.

