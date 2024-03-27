Поблагодарившую террористов нижегородскую школьницу лишили стипендии
В Нижегородской области школьница, поблагодарившая террористов за нападение на «Крокус Сити Холл» лишилась региональной стипендии за творческие способности, сообщило издание NewsNN.
В городской администрации заявили, что школьница больше не обучается в подведомственных департаменту культуру учреждениях дополнительного образования и не получает стипендию.
Ранее девушка опубликовала в своих соцсетях видео, где нецензурно поблагодарила террористов за нападение на «Крокус». Она заявила, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет продолжать употреблять алкоголь.
Ранее стало известно, что в Следственный комитет поступило 143 заявления о пропаже родных в результате теракта в «Крокусе» 22 марта. На данный момент опознано 84 тела погибших, из них пять - дети, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru