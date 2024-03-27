Поблагодарившую террористов нижегородскую школьницу лишили стипендии

В городской администрации заявили, что школьница больше не обучается в подведомственных департаменту культуру учреждениях дополнительного образования и не получает стипендию.

Ранее девушка опубликовала в своих соцсетях видео, где нецензурно поблагодарила террористов за нападение на «Крокус». Она заявила, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет продолжать употреблять алкоголь.

Ранее стало известно, что в Следственный комитет поступило 143 заявления о пропаже родных в результате теракта в «Крокусе» 22 марта. На данный момент опознано 84 тела погибших, из них пять - дети, передает «Радиоточка НСН».

