«Айтишники и финансисты»: Названы самые популярные профессии на «удаленке»

Сегодня все более популярной становится гибридная работа, когда сотрудники приезжают в офис для выполнения лишь некоторых функций или на несколько дней в неделю, сказала НСН Ирина Святицкая.

В Глобальный день работы из дома, который отмечается 10 апреля, глава молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая рассказала НСН, кто чаще всего сегодня трудится на «удаленке».

«Конечно же, традиционно работают удаленно офисные сотрудники, которые не связаны с производством и не задействованы в сфере услуг (например, не трудятся парикмахером или водителем троллейбуса), те, кто может офисное здание сменить на любое другое помещение. Чаще всего это касается сферы IT, маркетинга, финансовой отрасли, юристов (но не всех — кому-то надо выезжать в суды)», — сказала Святицкая.

«Кадровый дефицит»: Госдума планирует приравнять врачей к госслужащим в 2024 году

При этом, отметила собеседница НСН, сегодня набирает популярность гибрид работы из офиса и удаленной работы.

«Крупные компании дают возможность гибрида, люди приезжают работать в офис для выполнения некоторых функций либо на несколько дней в неделю. Связано возвращение в офисы с тем, что коммуникация проходит гораздо быстрее, по многим вопросам действительно надо собираться на реальных совещаниях, а не на онлайн-встречах. К тому же важно и живое общение с коллегами: в таких коммуникациях мы очень многое узнаем о них, появляется корпоративное общее настроение, быстрее решаются те или иные вопросы. Поэтому гибрид — это очень классный и эффективный новый формат», — резюмировала она.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить временно переводить сотрудников на дистанционную работу в случае выпадения осадков выше нормы, сугробов или гололеда.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ПрофессииРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры