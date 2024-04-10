«Айтишники и финансисты»: Названы самые популярные профессии на «удаленке»
Сегодня все более популярной становится гибридная работа, когда сотрудники приезжают в офис для выполнения лишь некоторых функций или на несколько дней в неделю, сказала НСН Ирина Святицкая.
В Глобальный день работы из дома, который отмечается 10 апреля, глава молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая рассказала НСН, кто чаще всего сегодня трудится на «удаленке».
«Конечно же, традиционно работают удаленно офисные сотрудники, которые не связаны с производством и не задействованы в сфере услуг (например, не трудятся парикмахером или водителем троллейбуса), те, кто может офисное здание сменить на любое другое помещение. Чаще всего это касается сферы IT, маркетинга, финансовой отрасли, юристов (но не всех — кому-то надо выезжать в суды)», — сказала Святицкая.
При этом, отметила собеседница НСН, сегодня набирает популярность гибрид работы из офиса и удаленной работы.
«Крупные компании дают возможность гибрида, люди приезжают работать в офис для выполнения некоторых функций либо на несколько дней в неделю. Связано возвращение в офисы с тем, что коммуникация проходит гораздо быстрее, по многим вопросам действительно надо собираться на реальных совещаниях, а не на онлайн-встречах. К тому же важно и живое общение с коллегами: в таких коммуникациях мы очень многое узнаем о них, появляется корпоративное общее настроение, быстрее решаются те или иные вопросы. Поэтому гибрид — это очень классный и эффективный новый формат», — резюмировала она.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить временно переводить сотрудников на дистанционную работу в случае выпадения осадков выше нормы, сугробов или гололеда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швейцария пригласила Россию на конференцию по Украине
- Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о финансировании партии «Шор»
- Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло
- От классики до авторских аранжировок: София Ацбеха Негга споет в «Джазе на воде»
- В Кузбассе сорвало понтонный мост с людьми
- СМИ: Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали за взятку
- В России завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»
- Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 25-26 апреля
- В Орске священники спасли иконы и книги из затопленного Покровского храма
- Музыканты группы Metallica представили кавер на две песни Элтона Джона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru