А что плохого? Останина объяснила возрождение пионерского движения
Нина Останина заявила НСН, что «Движение первых» просто побоялись называть пионерами из-за разных ассоциаций.
России необходимо взять из советского движения пионеров заботу о детях и их вовлеченность в жизнь общества, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Мы проводим огромную работу, мы бы хотели возродить пионерское движение именно массово. Было предложение назвать «Движение первых» пионерами, но испугались. А что плохого в связи с советскими традициями? Это была организация, в которой каждому ребенку было уделено внимание, каждый был привлечен к активностям, к полезным общественным занятиям. Мы соревновались, кто принимает участие в субботниках, кто как учится. Что в этом плохого? Конечно, в последние годы было много формализма, поэтому надо учесть ошибки, но взять из этой системы воспитания детей и подростков все самое лучшее», - рассказала она.
В России возрождается аналог пионерского движения, который охватывает ребят разных возрастов, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
