Победителям вручили экологические премии правительства Москвы

В столице состоялось награждение лауреатов экологических премий правительства Москвы. Лучшие проекты и идеи отмечены в двух конкурсах – в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города.

Число соискателей экологический премий ежегодно увеличивается. В этом году на конкурсы, как и в прошлом году, вновь поступило рекордное количество заявок – 157 проектов. Это более чем на 11% выше показателя 2021 года.

В конкурсе за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы лауреатами стали шесть проектов в двух категориях.

В конкурсе на соискание премии в области охраны окружающей среды победило 8 проектов. Рассказываем об этих проектах.

Номинация «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий»:

1-е место Проект «Зеленый офис», АО «Мосэнергосбыт»

2-е место Проект «Полирециклинг, разработка и внедрение нетканого материала Холлофайбер Экософт из вторично-переработанных ПЭТФ-волокон», ООО «Термопол»