Победителям вручили экологические премии правительства Москвы
В столице состоялось награждение лауреатов экологических премий правительства Москвы. Лучшие проекты и идеи отмечены в двух конкурсах – в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города.
Число соискателей экологический премий ежегодно увеличивается. В этом году на конкурсы, как и в прошлом году, вновь поступило рекордное количество заявок – 157 проектов. Это более чем на 11% выше показателя 2021 года.
В конкурсе за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы лауреатами стали шесть проектов в двух категориях.
В конкурсе на соискание премии в области охраны окружающей среды победило 8 проектов. Рассказываем об этих проектах.
Номинация «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий»:
1-е место Проект «Зеленый офис», АО «Мосэнергосбыт»
2-е место Проект «Полирециклинг, разработка и внедрение нетканого материала Холлофайбер Экософт из вторично-переработанных ПЭТФ-волокон», ООО «Термопол»
Номинация «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений»
1-е место Международная акция «Сад Памяти», АНО «Сад Памяти»
2-е место проект «Зеленая» поисковая система с обучающим функционалом Ecowiki.ru», межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА»
Номинация «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»
1-е место Подкаст «Нечего носить?», благотворительный фонд «Второе дыхание»
2-е место Проект «Вода 2.0. Как и зачем в Москве очищают сточные воды», МИА «Россия Сегодня»
Номинация «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект»
1-е место проект «35 лет Открытому экологическому университету МГУ», химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
2-е место проект «Renature. Вернем природу в город», команда Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова «Аптекарский огород»
Лауреатам вручили памятные призы – нагрудный знак, удостоверение, подписанное мэром Москвы, и наградную статуэтку из бронзы и мрамора.
Лучшие работы определило экспертное жюри. Среди критериев отбора: наличие инновационных подходов, вклад в охрану окружающей среды, энергетические и экологическая эффективность.
Участие в конкурсе в области охраны окружающей среды принимают представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических организаций, НКО и городских сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений и проектных организаций.
За годы проведения премий более чем на 50% увеличилась вовлеченность потенциальных участников, выросло качество предоставляемых на конкурс проектов, порядка 250 инициатив удостоились самой высокой оценки.
Конкурсы на соискание экологических премий проводятся более 10 лет подряд при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Их цель - популяризация экологического образования и просвещения, укрепление в обществе экологических ценностей для стимулирования деятельности физических лиц в области охраны окружающей среды города Москвы, а также решение вопросов сохранения, восстановления и развития природных и озелененных территорий города Москвы.
Подробнее ознакомиться с материалами конкурса и победителями прошлых лет можно на сайте проекта www.ecopremia.moscow.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Путин уточнил дату ответа на потолок цен на нефть
- Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
- Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на будущий год
- Глава Росмолодежи заявила, что 77% молодых людей являются патриотами
- Мировые СМИ отреагировали на встречу Байдена и Зеленского
- Кинозал в Музее космонавтики в Калуге откроется премьерой «Чебурашки»
- Глава Генштаба ВС РФ назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для ПВО Украины
- Курс доллара опустился ниже 69 рублей
- США в очередной раз расширили санкции в отношении России
- Путин заявил, что праздничную встречу в Кремле в этом году отменили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru