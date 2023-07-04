Победители и призеры премии «Экология — дело каждого» получат бонусы при поступлении в вузы

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заявила о начислении дополнительных баллов и предоставлении бюджетных мест абитуриентам пяти высших учебных заведений России за успешное участие в Премии «Экология – дело каждого». Кроме того, ведутся переговоры об участии в данной программе с другими вузами России.

Данная инициатива была озвучена в марте 2023 года на Общественном совете при Росприроднадзоре. Члены совета высказали мнение, что это поможет формированию общественного экологического сознания. При поступлении в НИУ ВШЭ призеры и победители премии в номинациях «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экорисунок» и «Экофокус» получают два дополнительных балла, причем учитываются результаты за 2021 и 2022 годы. Абитуриенты Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова получат 7 баллов за победу, 5 баллов за призовые места и 1 балл за участие в премии.

Кроме того, абитуриентов Национального исследовательского Томского государственного университета наградят 6 дополнительными баллами победителей премии, 5 баллами — призеров. Также один из конкурсантов прошлых сезонов премии сможет бесплатно учиться в РУДН имени Патриса Лумумбы. В свою очередь Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова подготовил прием на целевое обучение для тех, кто добился успеха в премии «Экология — дело каждого».

«Я очень рада, что нам удалось договориться о таком серьезном вознаграждении для участников Премии «Экология – дело каждого». Дополнительные баллы при поступлении дают им не только возможность учиться в лучших высших заведениях страны, но и вдохновляют на новые интересные проекты в области охраны окружающей среды и не только. Будущие инженеры, биологи, дизайнеры, архитекторы – эти ребята, уже сегодня получив высокую оценку своим трудам, обретут еще больше мотивации и веры в себя, а участие в Премии станет привлекательным для новых конкурсантов и вовлечет молодежь в экологическое движение, которое уже сейчас набирает силу и мощь», — заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Радионова добавила, что в будущем список вузов, поощряющих конкурсантов, расширится. Сегодня для того, чтобы воспользоваться бонусами, выпускники 2023 года должны подтвердить статус победителя или призера дипломами.

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», Московский зоопарк, НИУ ВШЭ, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», газета «Ведомости», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Технологическая платформа «Технологии экологического развития» и другие.

