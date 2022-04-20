Победителей конкурса «Мои герои большой войны» наградят 23 апреля в Москве

Памятные дипломы и награды получат победившие в конкурсе дети из Смоленской, Липецкой, Астраханской, Вологодской, Московской областей, Крыма, Санкт-Петербурга, Саранска, Тольятти, Москвы и других городов.

Награждать их будут почётные гости и члены жюри. Это телеведущая Елена Север, актёр и режиссёр Вадим Колганов, представители Роспатриотцентра, движения «Бессмертный полк России» и других организаций.

Специальным гостем церемонии станет народный артист России Бедрос Киркоров, который выступит вместе с хором из гимназии Пскова, победившим в номинации «Вокал. Коллективы». А работы 10 победителей в категории «Рисунок» «Почта России» выпустит в качестве коллекционной серии открыток.

