«Победа»начинает полеты из «Шереметьево» с 1 мая
Лоукостер «Победа» с 1 мая начинает полеты из московского аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Отмечается, что до 10 мая самолеты «Победы» будут летать из «Шереметьево» только в город Пермь, расширение направлений планируется с 11 мая. В частности, в летнем расписании авиакомпании отмечено 13 направлений, среди которых одно международное - турецкая Анталья.
До настоящего времени «Победа» выполняла рейсы только из базового аэропорта «Внуково». Накануне совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев заявил, что цены на билеты к лету вернутся на уровень 2019 года, а затем продолжат расти.
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