Во Внуково предупредили о росте цен на авиабилеты

Цены на билеты к лету вернутся на уровень 2019 года, а затем продолжат расти, заявил совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

Семь российских авиакомпаний завершили вывоз туристов из Турции

По словам совладельца Внуково, В 2020 году билеты на некоторых направлениях подешевели. Пассажиропоток Внуково упал на 48% до 12,6 миллионов человек. «Есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — цитирует Ванцева РБК.

Глава «Победы» Андрей Калмыков заявил, что цены на авиабилеты в 2020 году упали на 30%. Агрегаторы продажи билетов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip в апреле 2021 года зафиксировали увеличение стоимости билетов на 15-20%. В Минтрансе России отметили, что информация онлайн-агрегаторов не может расцениваться как достоверная.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныРоссияАвиаперелеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры