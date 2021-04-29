Во Внуково предупредили о росте цен на авиабилеты
Цены на билеты к лету вернутся на уровень 2019 года, а затем продолжат расти, заявил совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.
По словам совладельца Внуково, В 2020 году билеты на некоторых направлениях подешевели. Пассажиропоток Внуково упал на 48% до 12,6 миллионов человек. «Есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — цитирует Ванцева РБК.
Глава «Победы» Андрей Калмыков заявил, что цены на авиабилеты в 2020 году упали на 30%. Агрегаторы продажи билетов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip в апреле 2021 года зафиксировали увеличение стоимости билетов на 15-20%. В Минтрансе России отметили, что информация онлайн-агрегаторов не может расцениваться как достоверная.
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