Триллионы долларов: Как ИИ стал классическим финансовым пузырем
Валерий Корнеев заявил НСН, что компании OpenAI и Anthropic собирают с инвесторов триллионы долларов, которые ничем не подкреплены.
Искусственный интеллект и нейросети привлекают большое количество инвестиций, но скоро акции передовых компаний в отрасли «превратятся в ничто», заявил председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.
Искусственный интеллект (ИИ) — это «классический пузырь», который вот-вот лопнет из-за растущих процентных ставок и необходимости конвертировать богатство в наличные. Об этом заявил основатель крупнейшего американского хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио на конференции Forbes Global CEO в Сингапуре, передает Bloomberg. Далио отметил, что для финансирования ИИ привлекается огромный объем заемных средств. Корнеев согласился с таким прогнозом.
«Конечно, ИИ – это пузырь, это классическая схема, когда надувается пузырь, устраивается карусель финансирования. Компании OpenAI и Anthropic взаимно финансируют друг друга, обеспечивают возрастание стоимости своих акций, собираются выходить на биржу. Они хотят собрать с рынка примерно по два триллиона долларов, а потом все будет очень просто. Те, кто размещал акции, получит комиссионные – это фонды, банки, сами владельцы компаний, а розничные инвесторы останутся ни с чем. Мы это видели и в кризисе 1997 года, и в кризисе 2000 года, в кризисе 2008 года, это все ходит по кругу. Но все хотят жить на проценты, инвесторам говорят, что надо вкладываться в фондовый рынок. В итоге все заканчивается как обычно», - объяснил он.
Он также раскрыл, почему компании не смогут покрыть такие большие затраты, несмотря на приток инвестиций.
«У Anthropic затраты на три года в районе трех триллионов долларов, но доходность порядка 19 миллиардов. Как они собираются это все покрыть? Официально - созданием сверхинтеллекта, который разнесет всю экономику. А инвесторы тогда кому-то будут нужны? Оно все рухнет неминуемо. Люди, которые не зарабатывают на этом, говорят, что это не может продлиться несколько месяцев. Даже если создать такой интеллект, люди уже не будут нужны, ИИ может взломать все что угодно, даже банковскую систему. Акции компаний ИИ превратятся в ничто, за ними пойдут производители чипов, банки, энергетические компании. Где это кончится, не очень понятно. В прошлые разы это залили эмиссией в США, но сейчас у нас ситуация совсем плохая, цены на бензин увеличатся в пять раз. До России принцип домино вряд ли доберется, при этом сильно пострадает Китай, у них упадет потребность в нефтегазовых ресурсах, которые мы поставляем им. Китаю нам придется свои товары продавать дешевле», - рассказал собеседник НСН.
Объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли. Об этом НСН заявил аналитик «Финам» Леонид Делицын.
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