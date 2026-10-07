Искусственный интеллект и нейросети привлекают большое количество инвестиций, но скоро акции передовых компаний в отрасли «превратятся в ничто», заявил председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.

Искусственный интеллект (ИИ) — это «классический пузырь», который вот-вот лопнет из-за растущих процентных ставок и необходимости конвертировать богатство в наличные. Об этом заявил основатель крупнейшего американского хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио на конференции Forbes Global CEO в Сингапуре, передает Bloomberg. Далио отметил, что для финансирования ИИ привлекается огромный объем заемных средств. Корнеев согласился с таким прогнозом.