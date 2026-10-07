В Красноярском крае стали платить охотникам за отстрел медведей
В Красноярском крае охотникам стали платить за отстрел бурых медведей. Об этом со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов пишет RT.
Уточняется, что денежные вознаграждения получили уже 20 охотников. За каждое добытое животное им выплачивают по 36,5 тысячи рублей.
Для получения денег необходимо иметь разрешения на охоту в отведённых угодьях
«Отстрел медведей в черте населённых пунктов по-прежнему остаётся исключительным правом правоохранительных органов», - добавили в ведомстве.
Владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков заявил, что медведи перестанут выходить к границам населенных пунктов и нападать на людей к ноябрю-декабрю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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