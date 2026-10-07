В Красноярском крае стали платить охотникам за отстрел медведей

В Красноярском крае охотникам стали платить за отстрел бурых медведей. Об этом со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов пишет RT.

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Уточняется, что денежные вознаграждения получили уже 20 охотников. За каждое добытое животное им выплачивают по 36,5 тысячи рублей.

Для получения денег необходимо иметь разрешения на охоту в отведённых угодьях

«Отстрел медведей в черте населённых пунктов по-прежнему остаётся исключительным правом правоохранительных органов», - добавили в ведомстве.

Владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков заявил, что медведи перестанут выходить к границам населенных пунктов и нападать на людей к ноябрю-декабрю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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