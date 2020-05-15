«Победа» возобновит рейсы между Нальчиком и Москвой с 21 июня
Российский авиаперевозчик "Победа" возобновит перелеты из Нальчика в Москву с 21 июня, из Нальчика в Петербург – с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Нальчик Ислама Шомахова.
Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 999 рублей.
Уточняется, что в Москве рейсы в Нальчик будут отправляться из аэропорта Внуково и прибывать также в данный аэропорт. Выполнять перелеты по данному маршруту планируется в ежедневном режиме.
Ранее сообщалось, что "Победа" на два месяца до 31 мая текущего года приостановит полеты на всех направлениях. Решение о приостановке деятельности было принято на фоне полного закрытия международного сообщения из-за коронавируса.
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