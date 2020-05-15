«Победа» возобновит рейсы между Нальчиком и Москвой с 21 июня

Российский авиаперевозчик "Победа" возобновит перелеты из Нальчика в Москву с 21 июня, из Нальчика в Петербург – с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Нальчик Ислама Шомахова.

Перевозки российских авиакомпаний рухнули в апреле на 92%

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 999 рублей.

Уточняется, что в Москве рейсы в Нальчик будут отправляться из аэропорта Внуково и прибывать также в данный аэропорт. Выполнять перелеты по данному маршруту планируется в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что "Победа" на два месяца до 31 мая текущего года приостановит полеты на всех направлениях. Решение о приостановке деятельности было принято на фоне полного закрытия международного сообщения из-за коронавируса.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:АвиасообщениеПобеда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры