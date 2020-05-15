«Победа» возобновит рейсы между Нальчиком и Москвой с 21 июня

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 999 рублей.

Уточняется, что в Москве рейсы в Нальчик будут отправляться из аэропорта Внуково и прибывать также в данный аэропорт. Выполнять перелеты по данному маршруту планируется в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что "Победа" на два месяца до 31 мая текущего года приостановит полеты на всех направлениях. Решение о приостановке деятельности было принято на фоне полного закрытия международного сообщения из-за коронавируса.





