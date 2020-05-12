Перевозки российских авиакомпаний рухнули в апреле на 92%
Перевозки отечественных авиакомпаний в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса упали на 91,8% относительно того же периода 2019 года. Всего было перевезено 771,2 тысяч человек, информирует Федеральное агентство воздушного транспорта, опираясь на оперативную статистику. Пассажирооборот рухнул на 93,2%.
Авиакомпания S7 в апреле перевезла 213,9 тысяч пассажиров – почти на 79% меньше прошлогоднего показателя. «Аэрофлот» обслужил около 148 тысяч клиентов, потеряв 95,2%. Входящая в группу «Аэрофлота» компания «Россия» доставила к месту назначения 62 тысячи пассажиров (-92,2%). «ЮТэйр» перевезла 65,7 тысяч человек (-89,4%), «Уральскими авиалиниями» - 41,7 тысяч (- 94%).
За первые четыре месяца текущего года все авиакомпании Российской Федерации перевезли 24,1 млн пассажиров (-29,5%). Росавиация обещает обнародовать уточненные данные в конце мая.
Росси из-за пандемии COVID-19 отменила международные авиаперевозки, разрешив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за границы. В связи с режимом самоизоляции пассажиропоток на внутренних рейсах также упал.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
232 тыс.+10 899 / сут.
Умерли
2 116+107 / сут.
Выздоровели
43 512+3 711 / сут.
- Власти Москвы пока не штрафуют за отсутствие масок и перчаток
- Перевозки российских авиакомпаний рухнули в апреле на 92%
- Арестован хозяин хосписа Красногорска, где в пожаре погибли 11 человек
- Портал госуслуг запустил сервис оформления выплат на детей
- Голикова обозначила, когда Россия вернётся к нормальной жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru