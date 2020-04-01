«Победа» прекратит полеты на два месяца

Российский лоукостер "Победа" на два месяца до 31 мая текущего года приостановит полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

Росавиация опровергла слухи об ограничении полетов по России

По данным агентства, заключительный рейс авиакомпания выполнит 1 апреля по маршруту Внуково-Махачкала-Внуково. Решение о приостановке деятельности принято на фоне полного закрытия международного сообщения из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах упал на 17% в марте текущего года. Соответствующие данные предоставила Международная ассоциация аэропортов.

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