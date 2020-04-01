«Победа» прекратит полеты на два месяца

По данным агентства, заключительный рейс авиакомпания выполнит 1 апреля по маршруту Внуково-Махачкала-Внуково. Решение о приостановке деятельности принято на фоне полного закрытия международного сообщения из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах упал на 17% в марте текущего года. Соответствующие данные предоставила Международная ассоциация аэропортов.

