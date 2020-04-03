«Победа» вернет деньги пассажирам за отмененные рейсы после 1 июня 2021 года
Российский лоукостер «Победа» вернет деньги пассажирам за отмену рейсов в связи с коронавирусом после 1 июня 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании.
Отмечается, что до этого времени деньги авиакомпания вернет на счет личного кабинете перевозчика. Этими средствами можно будет оплатить другой билет авиакомпании, как только снимутся все ограничения на полеты. В том случае, если клиент компании не израсходовал эти средства, они будут автоматически переведены на его банковский счет.
Ранее стало известно, что "Победа" на два месяца до 31 мая текущего года приостановит полеты. Заключительный рейс перед перерывом авиакомпания выполнила 1 апреля по маршруту Внуково-Махачкала-Внуково.
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