«Победа» начала продажу билетов в кипрский Пафос из двух городов РФ
Авиакомпания «Победа» начала продажу билетов на рейсы в кипрский Пафос из двух городов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лоукостера.
Улететь на Кипр рейсами «Победы» можно будет из Екатеринбурга и Москвы. Первый рейс из Москвы отправится в среду 7 июля, из Екатеринбурга - 10 июля.
Отмечается, что рейсы из каждого города будут выполняться раз в неделю: из столицы - по средам, из Екатеринбурга - по субботам.
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