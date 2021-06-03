«Победа» начала продажу билетов в кипрский Пафос из двух городов РФ

Улететь на Кипр рейсами «Победы» можно будет из Екатеринбурга и Москвы. Первый рейс из Москвы отправится в среду 7 июля, из Екатеринбурга - 10 июля.

Отмечается, что рейсы из каждого города будут выполняться раз в неделю: из столицы - по средам, из Екатеринбурга - по субботам.

Ранее председатель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферит Тургут заявил, что приостановка авиасообщения с Россией принесёт Анкаре миллиардные убытки