«Победа» начала продажу билетов в кипрский Пафос из двух городов РФ

Авиакомпания «Победа» начала продажу билетов на рейсы в кипрский Пафос из двух городов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лоукостера.

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Улететь на Кипр рейсами «Победы» можно будет из Екатеринбурга и Москвы. Первый рейс из Москвы отправится в среду 7 июля, из Екатеринбурга - 10 июля.

Отмечается, что рейсы из каждого города будут выполняться раз в неделю: из столицы - по средам, из Екатеринбурга - по субботам.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КипрАвиасообщение
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