В МИД России оценили возможность запуска рейсов из Белоруссии в Крым

Россия не исключает запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом при наличии соответствующего запроса из Минска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

Как отметила дипломат, министерство приветствует развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами РФ. Захарова напомнила о решении оперштаба по противодействию распространению коронавируса, согласно которому с 10 июня число рейсов Москва-Минск увеличат до 10 в неделю на взаимной основе.

«По мере улучшения эпидемиологической ситуации - будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва рассматривают вопрос об открытии перелетов в Крым, напоминает РИА ФАН. По словам белорусского лидера, компетентные ведомства получили соответствующее поручение, пишет «Свободная пресса».

Позже в МИД Украины пригрозили Белоруссии санкциями в случае начала полетов в Крым. Киев пообещал мгновенно отреагировать на «любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма Россией», сообщает РЕН ТВ.

