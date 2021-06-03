В МИД России оценили возможность запуска рейсов из Белоруссии в Крым
Россия не исключает запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом при наличии соответствующего запроса из Минска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».
Как отметила дипломат, министерство приветствует развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами РФ. Захарова напомнила о решении оперштаба по противодействию распространению коронавируса, согласно которому с 10 июня число рейсов Москва-Минск увеличат до 10 в неделю на взаимной основе.
«По мере улучшения эпидемиологической ситуации - будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос», — добавила официальный представитель МИД.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва рассматривают вопрос об открытии перелетов в Крым, напоминает РИА ФАН. По словам белорусского лидера, компетентные ведомства получили соответствующее поручение, пишет «Свободная пресса».
Позже в МИД Украины пригрозили Белоруссии санкциями в случае начала полетов в Крым. Киев пообещал мгновенно отреагировать на «любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма Россией», сообщает РЕН ТВ.
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